Türkiye gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelen asgari ücrete ara zam, çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Son dakika gelişmeleri ışığında, asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusu hem çalışanlar hem de işverenler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son açıklamaları, asgari ücrete ara zam konusundaki beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? SON DAKİKA!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Fatih Karahan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın 2025 yılı sonu için enflasyon tahmininin yüzde 24 olduğunu, 2026 sonu için ise bu tahminin yüzde 12 düzeyinde tutulduğunu açıkladı. Bu tahminler, asgari ücrete ara zam kararının enflasyon hedefleriyle doğrudan ilişkili olacağını ortaya koyuyor.

MB BAŞKANI KARAHAN NE DEDİ?

Karahan, "Asgari ücrete ara zam konusunda biz belirleyici değiliz. Bu konu yetkili kurumlar ve komisyonlar tarafından kararlaştırılır. Bizim görevimiz enflasyonu kalıcı biçimde düşürmektir" diyerek, asgari ücrete ara zam yapılmasının Merkez Bankası'nın değil, ilgili sosyal tarafların sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Özellikle yüksek enflasyon ortamında yaşam maliyetinin artması, çalışanların asgari ücrete ara zam yapılması yönündeki taleplerini artırmış durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı cephesinden gelen açıklamalarda da bu beklentilerin değerlendirildiği, ancak henüz net bir karar verilmediği ifade edildi.