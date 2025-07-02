Asensio Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Asensio Fenerbahçe'ye mi gelecek?
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio'yu gündemine aldı. Peki, Asensio Fenerbahçe'ye mi gelecek?

Süper Lig'in yeni sezonuna kısa bir süre kala Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Jhon Duran'ı renklerine katan Fenerbahçe'nin radarında Marco Asensio var. Peki, Asensio Fenerbahçe'ye mi gelecek?

ASENSİO FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Jhon Duran sonrası flaş bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, PSG forması giyen Marco Asensio'nun peşinde. Haberde, Jose Mourinho'nun bu transferi yeşil ışık yaktığı belirtildi.

MARCO ASENSİO KİMDİR?

Marco Asensio 21 Ocak 1996 tarihinde İspanya'nın Palma de Mallorca bölgesinde dünyaya geldi. Aktif olarak futbolculuk kariyerine devam eden Marco Asensio 29 yaşında.

Teknik becerileri ve oyun aklıyla hücum yollarında rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Marco Asensio, on numara, forvet ve sağ kanat mevkilerinde oynuyor.

Tranfermarkt verilerine göre, Marco Asensio'nun piyasa değeri 20 milyon Euro.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun da onayıyla birlikte Marco Asensio transferi için resmen görüşmelere başladı. Halihazırda PSG yönetimince gözden çıkarılan Marco Asensio'nun, tarafların anlaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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