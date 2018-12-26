Aruba'dan Aynı Anda Binlerce Kişiye Kesintisiz İnternet Deneyimi

Paris'te 138 dönüm üzerinde gerçekleşen dünyanın en büyük golf etkinliklerinden The Ryder Cup'ta, HPE Aruba Networks'ün getirdiği internet bağlantısı, sporseverlere yepyeni ve kesintisiz bir deneyim sunduğu kaydedildi.

Aruba'nın Mobile First Architecture isimli network çözümü, The Ryder Cup'ta sıra dışı ve kullanıcı odaklı bir deneyim sağladığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; etkinliğin 3 gününden fazla sürede, 99 bin 42 tekil cihaz networke bağlandı ve Pazar günü 15.00 itibariyle eş zamanlı kullanıcı sayısı 15 bin 460'a ulaştı. 55 terabaytlık veri network üzerinden gönderildi. Bu oran, Super Bowl'dakinden beş kat daha fazla olduğu belirtildi.

The Ryder Cup CTO'su Michael Cole, hedefinin, tamamen internete bağlı ve akıllı bir saha oluşturmak olarak olarak açıklarken, "Her şey internete bağlı olduktan sonra yapılamayacak şey yok" dedi.

Cole; ticari ortaklarıyla teknolojinin, golfe katılımın daha da genişlemesine giden yolda, işlerine yapabileceği katkıyı göstermek istediklerini belirterek, "Sadece sıkı golf takipçileri için değil, daha genç nesillerin yeni alanlara yayıldığı daha geniş bir seyirci deneyimi oluşturmaya odaklanabiliriz. Bizim için veri, European Tour ve golfün genelinin tam merkezinde olmalı. Veri, vizyonumuzu, golfü bir ürün olarak baz alan güçlü bir eğlence şirketine dönüştürmeyi sağlayan yeni bir para birimi" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada etkinlik ilgili şu ifadeleri kullandı;

Operasyonel ve izleyicilere ayrılmış ana bölgeler, uygulamaları, veri toplayan sensörleri ve konum bazlı seyirci hizmetlerini güçlendiren, hem açık hem de kapalı alanlarda 649 adet Wi-Fi (kablosuz internet) erişim noktasıyla kaplandı.

Kullanıcıların kendi cihazlarını yanında getirdiği 2018 yılının en büyük spor etkinliklerinden birinde ziyaretçiler, tüm saha boyunca yüksek hızda Wi-Fi bağlantısına erişebildi. Sanal coğrafi sınırlar gibi tekniklerin kullanıldığı, 10 milyondan fazla içerik bazlı mesajın dağıtıldığı uygulama aracılığıyla seyirciler, müsabaka boyunca tek tıkla kablosuz internet erişimini deneyimledi.

2010 yılında uygulanan mobil telefon yasağına rağmen, oyuncuların gerçek zamanlı skorlarına, konumlarına, basın toplantıları ve müsabaka özetleri yayınlarının yanı sıra, canlı radyo yayınına erişim sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA