Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
25-27 Şubat 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Cimnastik Salonunda düzenlenen müsabakalara 100'e yakın sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA