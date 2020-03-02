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Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

02.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:13
Artistik Cimnastik İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Artistik Cimnastik Küçük-Yıldız-Genç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


25-27 Şubat 2020 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi Cimnastik Salonunda düzenlenen müsabakalara 100'e yakın sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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