Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internette adil kullanım kotasını (AKN) kaldırmasının ardından yeni paket fiyatları da netleşmeye başladı. Türk Telekom, internet servis sağlayıcı (İSS) şirketlere "Al-Sat Paket/Tarife Revizyonu" başlığıyla yeni toptan fiyat listesini dün gönderdi. Eğer BTK bu listeyi onaylarsa, artık İSS'ler Türk Telekom'dan aldıkları toptan fiyata yüzde 5 Özel İletişim Vergisi ve yüzde 18 KDV koyarak, yeni fiyatlardan satışa başlayacak. Türk Telekom'un listesinde toptan fiyatlar şöyle sıralanıyor: 8 Mpbs hızındaki internetin fiyatı 51,61, 16 Mpbs59,52, 24 Mpbs 73,35 Mpbs 99,60, 50 Mpbs 109,63, 100 Mpbs ise 146,30 TL.

EN DÜŞÜĞÜ 60 LİRA

Sözcü'de yer alan habere göre, yeni uygulamada satışı durdurulan AKN'li paketi kullanan aboneler 1 Nisan'a kadar mevcut hızlarında limitsiz olarak hizmet alacak ancak Nisan ayından itibaren paketleri "kotasında duran"a dönüştürülecek. Yani 2018 boyunca avantajlı fiyatla hizmet alan aboneler, 8 Mpbs'lik en düşük pakete yaklaşık 60 lira ödemek zorunda kalacak. Paketi bittiğinde ise eskiden olduğu gibi hızı yavaşlatılmayacak, interneti tamamen kesilecek. Bu durumda ek paket önerilecek olan abone eğer bunu kabul etmezse en az 90 lirayı gözden çıkararak 44 Mpbs'lik pakete geçmek zorunda kalacak.

"YOLA BÖYLE ÇIKMAMIŞTIK"

Bilişim Sektörü İşadamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Başkanı Dağhan Uzgur, AKN uygulamasına son vermenin amacının internet hızının yavaşlatılmaması olduğunu hatırlatarak,"Biz bu yola internet hızı düşmesin, Türk gençliği en hızlı şekilde, ucuz ve kotasız şekilde internet kullanabilsinler diye çıktık ama geldiğimiz noktada daha önce kotası bittiği için internet hızı düşen ama erişimi kesilmeyen abonenin artık interneti tamamen kesilecek" dedi. Dünya standartlarına göre oldukça düşük bir hız olarak kabul edilen 8 Mbps hızın halen paketlerde yer alıyor olmasının bile ayrı bir tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Uzgur, şunları söyledi: "Türkiye internet hızı konusunda dünyada 84'üncü sırada. Bu düşük hıza rağmen bir de kota ile kullanıcıların kısıtlanması doğru değil. '8 Mbps hızım olsun ama ucuz olsun' diyenler eskiden yaklaşık 30 TL'ye ihtiyaçlarını giderebiliyorken artık en düşük kotalı internete yaklaşık 60 liraödemek durumunda kalacak. İnternetinin kesilmesini istemeyenler ise kesinin ağzını daha da açacak."