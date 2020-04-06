Arşiv -Rüştü Reçber taburcu edildi
- Rüştü Reçber taburcu edildi Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu edildi.
06.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33
- Rüştü Reçber taburcu edildi
İSTANBUL - Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu edildi.
28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi. Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber'in evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA