Arsenal, Yusuf Yazıcı için teklifini yaptı! Kabul edilirse Trabzon'un da kasası dolacak

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın adı son günlerde Arsenal'le anılıyor. İngiliz devi, Yusuf için Fransız ekibine 60 milyon euro teklif etti. Lille ile yapılan anlaşma gereği milli yıldızın sonraki transferinden yüzde 20 pay alacak olan bordo-mavililer, bu transferin gerçekleşmesi durumunda kasasına 12 milyon euro koyacak.

Milli Takım'ın ve Lille'in başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı için Arsenal devrede. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Trabzonspor 12 milyon euro kazanacak.

ARSENAL, 60 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Bordo mavililerin altyapısından yetişen, Lille Kulübü'ne satışı sonrası Karadeniz ekibine bonus artı bonservis bedeli olarak 17,5 milyon avro kazandıran Yusuf Yazıcı yine kazandıracak. Hem de öyle böyle bir rakam da değil. Adı İngiliz ekibi Arsenal ile anılan millî değer için telaffuz edilen bonservis bedeli 60 milyon avro civarında.

YÜZDE 20'LİK PAY TRABZONSPOR'A

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Arsenal, Yazıcı'yı sezon sonunda kadrosuna katmakta kararlı. Eğer, yıldız isim 60 milyon avroya satılırsa Lille Kulübü, anlaşma gereği 20'lik payı Trabzonspor'a vermek zorunda. Ki, bu da 12 milyon avro demek. Hatırlanacağı gibi Yusuf, 16,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satılmış, bir sezonda 25 maç oynadığı için 1 milyon avro bonus alınmış ve ayrıca Edgar le de bonservisiyle gelmişti.