: Arsenal, Orkun Kökçü'ye kancayı taktı

05.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:42

Arsenal, Feyenoord'da oynayan Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da oynayan ve Avrupa'nın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için Hollanda temsilcisine yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya karar verdi.

FEYENOORD İLE 2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Haberde, Arsenal'in 18 aydır yakından takip ettiği genç yıldızın transferini EURO 2020 öncesi tamamlamak istediği belirtilirken Feyenoord yönetiminin genç yıldız için 15 milyon euronun üzerinde bir teklif beklediği ifade edildi. 19 yaşındaki Orkun Kökçü'nün altyapısından yetiştiği Feyenoord ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Goal)

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