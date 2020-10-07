Arsenal, Mesut Özil'i Avrupa Ligi kadrosundan çıkardı

İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının UEFA Avrupa Ligi kadrosundan çıkarıldı. Mesut geçen sezon da birçok maçta kadro dışı kalmıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de Mesut Özil krizi devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon birçok maçta kadro dışı kalan Özil, bu kez de takımının UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi. Arsenal'de Mesut Özil'in yanı sıra Yunan savunmacı Sokratis de tercih edilmeyen bir diğer oyuncu oldu.

İngiltere temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek.