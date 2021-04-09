Arsenal'e evinde son dakika sürprizi! Villareal, İspanya'ya avantajlı dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arsenal'e evinde son dakika sürprizi! Villareal, İspanya'ya avantajlı dönüyor

Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları tamamlandı. İngiliz devi Arsenal, sahasında Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı. 86. dakikada Pepe'yle golü bulan Londra ekibi, 90+4. dakikada Holes'in golüne engel olamadı. Gecenin bir diğer maçında Villareal, deplasmanda Dinamo Zagreb'i 1-0 mağlup etti. İspanyol ekibinin tek golünü 44. dakikada Gerard Moreno, penaltıdan kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynandı. İngiliz devi Arsenal, sahasında Çek temsilcisi Slavia Prag'la 1-1 berabere kalırken, bir diğer maçta Villareal, deplasmanda Hırvat temsilci Dinamo Zagrebi 1-0 mağlup etti.

SLAVIA PRAG AVANTAJI KAPTI

Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal-Slavia Prag karşılaşması 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Çek ekibi avantajı son saniyelerde kapmayı başardı. İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal 78'e kadar da sessiz kaldı. Bu dakikadan sonra Martinelli, Pepe, Elneny ve Aubameyang gibi isimler Arsenal'de oyuna dahili oldu. Beklenen gol de 86'da Aubameyang'ın asistinte Pepe'yle geldi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Holes, attığı golle maça dengeyi getirdi ve Arsenal'in avantajlı skor umutlarını bitiren isim oldu.

DEPLASMANDA KAZANMASINI BİLDİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Dinamo Zagreb, Villarreal'i konuk etti. Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Villarreal 1-0 kazandı. İspanyol ekibin golünü 44. dakikada Gerard Moreno, penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmaların rövanşı 15 Nisan Perşembe günü El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal'e evinde son dakika sürprizi! Villareal, İspanya'ya avantajlı dönüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Hakan Kutlu Caner Erkin Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arsenal'e evinde son dakika sürprizi! Villareal, İspanya'ya avantajlı dönüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 00:50:48. #1.15#
title