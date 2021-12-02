Bayburt'ta "Çoruh Nehri Turizme Akıyor-2" projesi imzalandı

BAYBURT (AA) - Bayburt merkezi bağlı Arpalı beldesinde "Çoruh Nehri Turizme Akıyor-2" projesi destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Arpalı Belediyesi tarafından uygulanacak projenin destek sözleşmesi imza töreni, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisinde gerçekleştirildi.

Sözleşme, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur tarafından imzalandı.

Toplam bütçesi yaklaşık 800 bin lira olan ve 600 bin lirası KUDAKA tarafından finanse edilecek proje kapsamında, Bayburt'un en önemli turizm değerlerinden biri olan Çoruh Nehri'nin Arpalı beldesi sınırları içerisinden geçen kolu üzerinde yapılacak peyzaj çalışmalarıyla belde halkı ile turistlerin zaman geçirebileceği sosyal donatı alanı yapılacak.

Projenin gerçekleştirilmesiyle turizm oluşacak hareketliliğin ekonomik değere dönüştürülmesi ve belde halkının sosyal ve kültürel faaliyetlere erişim imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

AA / Fatih Mehmet Özcan - Son Dakika Haberleri

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