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Arkadiusz Milik'in Legia Warsaw'a Attığı Gol

2014-2015 Avrupa Ligi Sezonu'nda Legia Warsaw ile Ajax karşı karşıya geldi. Ajax'ın 3-0 kazandığı maçta galibiyeti getiren gollerden birini atan Hollandalı santrafor Arkadiusz Milik'in golünü sizler için hazırladık.

20.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20

2014-2015 Ligi Sezonu'nda Legia Warsaw ile karşı karşıya geldi. Ajax'ın 3-0 kazandığı maçta galibiyeti getiren gollerden birini atan Hollandalı santrafor 'in golünü sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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