Arkadiusz Milik, Attığı İki Golle Galibiyeti Getiriyor
Polonyalı santrafor Arkadiusz Milik, Mart 2015'te oynanan maçta SC Heerenveen filelerine iki gol bırakıyor. Ajax'ın Abe Lenstra Stadion'da 4-1 kazandığı maçta Milik, galibiyette önemli rol oynuyor.
18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Polonyalı santrafor Arkadiusz Milik, Mart 2015'te oynanan maçta SC Heerenveen filelerine iki gol bırakıyor. Ajax'ın Abe Lenstra Stadion'da 4-1 kazandığı maçta Milik, galibiyette önemli rol oynuyor.
Kaynak: Dugout