Arjantin'de döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek

Arjantin'de döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek

Arjantin'de açıklanan yeni kur kontrolleri kapsamında döviz satın alanlara yeminli ifade sunma zorunluluğu getirildi.

12.09.2019 13:39
Arjantin'de döviz satın alan herkes yeminli ifade verecek

Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin'in Merkez Bankası borç krizini durdurmak ve spekülasyonları azaltmak için yeni kur kontrollerini açıkladı. Buna göre, döviz satın alan herkesin bu dövizi tahvil almak için kullanmadan önce en az beş gün bekleyeceğine dair söz verdiğini gösteren yeminli ifade sunmasını gerektiriyor.

1 EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI

Arjantin'de hükümet 1 Eylül'de aldığı kararla kur kontrollerini başlatmıştı. Ülkenin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımlarını sınırlama yetkisi verilmişti.

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