Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi

Gece kulübünde kavga eden ve sonrasında mahkemelik olan Arda Turan ve Berkay Şahin'in davasında bugün ikinci duruşma gerçekleşti. Mahkeme, Eylül ayına ertelendi.

Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile futbolcu Arda Turan arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine devam edildi. Arda Turan ile duruşması olan Berkay Şahin, az önce Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken Snob Magazin objektiflerine takıldı. Şahin, "Konuştuk, şahitler dinlendi. Şimdi bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcının avukatı ise, "Duruşma Eylül'e ertelendi" dedi.

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