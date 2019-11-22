Haberler » Spor » Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü! - Spor

Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!

Medipol Başakşehirli Arda Turan, maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarıldı ve elini öptü.

22.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:04
Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!

Medipol forması giyen , Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı. Kritik maç öncesinde EURO 2016'da prim kriziyle arası açılan ile Arda Turan'ın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olmuştu.

Arda Turan maç öncesi Galatasaraylı oyuncularla tokalaşarak Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına gitti ve eski hocasına sarıldı. İkili kısa bir süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarılar dileklerinde bulundu.

Öte yandan objektiflere yansıyan görüntülerde deneyimli oyuncu, Fatih Terim'in elini öptü. İşte o görüntü.


Haber Videosu: Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.