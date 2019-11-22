Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!

22.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:04

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, Galatasaray maçına yedek kulübesinde başladı. Kritik maç öncesinde EURO 2016'da prim kriziyle arası açılan Fatih Terim ile Arda Turan'ın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olmuştu.

Arda Turan maç öncesi Galatasaraylı oyuncularla tokalaşarak Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına gitti ve eski hocasına sarıldı. İkili kısa bir süre sohbet ettikten sonra birbirlerine başarılar dileklerinde bulundu.

Öte yandan objektiflere yansıyan görüntülerde deneyimli oyuncu, Fatih Terim'in elini öptü. İşte o görüntü.