Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti
Galatasaray'a geri dönmek isteyen Arda Turan, Medipol Başakşehir'den izin aldıktan sonra Barcelona'yı da ikna etti. Arda Turan, Galatasaray'la 1.5 yıllık boş sözleşmeye imza atacak.
Yaz transfer döneminde Fernando'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, gelen parayla Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmış, kiralık ve bonservisi elinde oyuncuları almıştı. UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uyduğu açıklanan sarıkırmızılı kulüp, Ocak ayındaki transfer operasyonunda da benzer bir strateji izleyecek. RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına getirecek olan Aslan, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki bedavaya kiraladı.
Monaco'dan gelecek Onyekuru'nun kiralama bedeli ise yazın ödenecek. Luyindama'nın yerine geçici çözüm olan Manuel Da Costa ise bonservisi elinde olduğu için tercih edildi.
ARDA % 99 ASLAN
İlk 11'in yarısını değiştirecek Fatih Terim, takım içinden de çözüm buldu ve tekrar lisans çıkaracağı Linnes ile Emre Akbaba'yı özel olarak ikinci yarıya hazırlıyor. Yedek kulübesini de güçlendirecek Galatasaray'da Diagne'ye kontenjan açılması için Andone ile yollar ayrılacak. Emre Mor'u gönderme kararı alan sarı- kırmızılılarda Başakşehir'den izin alan ve bonservisine sahip Barcelona'yı da ikna eden Arda Turan yuvasına geri dönecek.
BOŞ MUKAVELEYE İMZA
Bir süredir adı G.Saray'la anılan Başakşehirli Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı takımla 1.5 yıllık anlaştığı öğrenildi. Yeniden yuvaya dönmek isteyen 32 yaşındaki yıldızın boş mukaveleye imza atmaya razı olduğu ve Cimbom'la 1.5 yıllığına anlaşma yaptığı bildirildi.
Önceki gün Instagram'dan 'Aslan Kral' paylaşımı yapan Tecrübeli oyuncunun, dün de Twitter'da Fatih Terim'in, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajında yer alan 'göz kırpan' emojiyi kullanması, sosyal medyada "Bu iş bitti" yorumlarına neden oldu.
EURO 2016'da Terim'le araları bozulan Arda, G.Saray-Başakşehir maçı öncesi hocasının elini öpmüş, İmparator da, "Bu Arda, adamın gönlüne de girer, kalbine de girer" diyerek öğrencisini affetmişti.
Haber Videosu: Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti
-
Hoşgeldin kaptanCevap Yaz Yayından Kaldır
-
SERSERİ DOLDURDULARCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Hataları olmuş olabilir önemli olan hatalarını anlamasıydı Galatasaray yakışanı yapmıştır ruhunu ortaya koyacak o kültürü almış birinin sahada olması maçlarda takım bütünlüğüne ve kazanma arzusuna büyük katkı yapacaktır Hoş Geldin Arda TuranCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Adamın sakalı ağarmış kesin şampiyon yaparCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ardayı galatasaray alırsa şampiyon olur hakemler bile durduramaz galatasarayda en büyük eksik takımın büyüklüğünü bilen Türk oyuncu 11 yabancıyla ilk 11 takım ruhu kalmadı yetenekleri kısıtlı olan ömer bayram bile ruhunu koyduğu için ön plana çıktı bazı maçlarda fark yarattıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
bu teneke geri gelip ne yapacak.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
-
Galatasaraya , faydası olan sayılı insanlardan birisi. . kaç milyon euro bonservis bedeli kazandırdı. . her insanın özel hayatı, bunalım ve cehalet süreci olabilir. . ama bu demek değildir ki hakareti hak etsin. . ölüsü çoğu yabancıdan daha iyiCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
-
boş konuşmussun kardeş arda bey zirveye çıktı nam ve para karakterini bozdu. 2 senedir türkiyede şuan varsayalım ölüsü bu şekil olsun. hangi yabancıdan daha iyi şimdi bu arda?? türk futbolunun selameti için bu tip adamlardan kurtulmak lazım hala anlayamadınız dimi??2 Yayından Kaldır
-
fatih terim ve arda gs a çok yakışır. iyi olmuş gelmesiCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
GS iyice ihtiyar heyeti gibi oldu. yaşın 32 33 ve üstü futbolcular ile dolup taşacak. Başakşehir de kaç maçta ilk 11 de başladı, kaç gol attı, kaç asisti var, takıma ne kadar katı sağladı, yüzde kaç ile oynuyor bunlara bakıldı mı? halen profesyonel düşünülmeyip bu bizim evladımız bu bizim çocuğumuz diye çağırılıyor.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır