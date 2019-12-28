: Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti

28.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:49

Yaz transfer döneminde Fernando'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, gelen parayla Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmış, kiralık ve bonservisi elinde oyuncuları almıştı. UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uyduğu açıklanan sarıkırmızılı kulüp, Ocak ayındaki transfer operasyonunda da benzer bir strateji izleyecek. RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına getirecek olan Aslan, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki bedavaya kiraladı.

Monaco'dan gelecek Onyekuru'nun kiralama bedeli ise yazın ödenecek. Luyindama'nın yerine geçici çözüm olan Manuel Da Costa ise bonservisi elinde olduğu için tercih edildi.

ARDA % 99 ASLAN

İlk 11'in yarısını değiştirecek Fatih Terim, takım içinden de çözüm buldu ve tekrar lisans çıkaracağı Linnes ile Emre Akbaba'yı özel olarak ikinci yarıya hazırlıyor. Yedek kulübesini de güçlendirecek Galatasaray'da Diagne'ye kontenjan açılması için Andone ile yollar ayrılacak. Emre Mor'u gönderme kararı alan sarı- kırmızılılarda Başakşehir'den izin alan ve bonservisine sahip Barcelona'yı da ikna eden Arda Turan yuvasına geri dönecek.

BOŞ MUKAVELEYE İMZA

Bir süredir adı G.Saray'la anılan Başakşehirli Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı takımla 1.5 yıllık anlaştığı öğrenildi. Yeniden yuvaya dönmek isteyen 32 yaşındaki yıldızın boş mukaveleye imza atmaya razı olduğu ve Cimbom'la 1.5 yıllığına anlaşma yaptığı bildirildi.

Önceki gün Instagram'dan 'Aslan Kral' paylaşımı yapan Tecrübeli oyuncunun, dün de Twitter'da Fatih Terim'in, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajında yer alan 'göz kırpan' emojiyi kullanması, sosyal medyada "Bu iş bitti" yorumlarına neden oldu.

EURO 2016'da Terim'le araları bozulan Arda, G.Saray-Başakşehir maçı öncesi hocasının elini öpmüş, İmparator da, "Bu Arda, adamın gönlüne de girer, kalbine de girer" diyerek öğrencisini affetmişti.

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