Arda Turan, Fatih Terim'den Özür Diledi İddiası!
Medipol Başakşehir ile şampiyonluğu kaçıran ve Barcelona'nın satmayı düşündüğü Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile bir araya geldiği ve tecrübeli hocadan özür dilediği iddia edildi. Aradaki buzların erimesi sonrasında tecrübeli ismin gelecek sezon G.Saray forması giymesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddia edildi. İkilinin kısa bir görüşme yaptığı ve aradaki buzların tamamen eridiği öğrenildi. Bilindiği gibi milli takımda yaşananlardan dolayı ikilinin arası açıktı.
CENAZEDE TELEFON ETMİŞTİ
Takvim'de yer alan habere göre; Arda o olaydan sonra Fatih Terim'in babasının cenazesinde kendisini aramış ve ikili arasındaki kızgınlık bir anlamda sona ermişti. Bu gelişmelerden sonra Başakşehirli Arda ile Terim görüşmeye başladı.
İKİ KULÜP DE ONU İSTEMİYOR
Başakşehir Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan ile önümüzdeki sezon devam etmek istemiyor. İspanyol devi Arda ile yollarını ayırmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncu da eski kulübüne göz kırpıyor.
16 MAÇTA 3 ASİST ÜRETTİ
32 yaşındaki Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Medipol Başakşehir ile toplamda 16 maça çıktı ve 793 dakikada 3 asist üretti.
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arda galatsaraya para kazandırmaktan başka bir şey yapmadı eğer fatih terim af ederse o iyi bir galatasaraylıdır yeride orasıdırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Abdurrahim Bey lütfen şu transfer işine karışmayın. Prim yapacağına inandığın yada harcanmasına kıyamadığın bitikleri topluyorsun sonra isyan ediyoruz Marcaoyu Luyindamayı getiren scout kimse koşsun transfer peşinde adam ne diyorsa öde parayı izlerken haz duyalım büyük Başkan diyelim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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asla istemiyoruz bu haber gerçek değil fatih terim akıllı adamdır bunu yapmaz en azından taraftara bunu yapmaz.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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8taşlıları f7sporluları anlıyorumda Galatasaraylıları anlamıyorum. Arda dan daha iyi topçu yetiştirebildi mi bu memleket?Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Arda gelirse kombineyi yakıyorum, bi daha da gs maçı izlemiyorum, fenerli oluyorum net. Fake haberse anlarımda ardanın futbolculugu mu kalmiş.Tüm taraftar nefret ediyor ...Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır