: Arda Turan'dan Urawa Reds açıklaması: Kimseyle görüşme yapmadım

14.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:59

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve uzun süre Galatasaray ile ismi anılmasına rağmen sarı kırmızılı kulübün transferine onay vermediği Arda Turan, yeniden Barcelona ile idmanlara başlamıştı.

"HİÇ KİMSEYLE GÖRÜŞME YAPMADIM"

Tecrübeli futbolcunun Japon ekibi Urawa Reds ile görüştüğü ve anlaşma aşamasına geldiği iddia edilmişti. TRT Spor'a konuyla ilgili konuşan Arda Turan, "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım." dedi.

Bu sezon Başakşehir'de 12 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Arda Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Haber Videosu