Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan

Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Hatayspor karşılaşmasında 3-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Maçta, Arda Turan'ın Hatay kaptanı Mesut Çaytemel'e söylediği sözler canlı yayına yansıdı. Turan, Çaytemel'e, "Zamana oynama kaptan. Zamana oynama" dedi.