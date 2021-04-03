Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan

Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan Hatayspor karşılaşmasında 3-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Maçta, Arda Turan'ın Hatay kaptanı Mesut Çaytemel'e söylediği sözler canlı yayına yansıdı. Turan, Çaytemel'e, "Zamana oynama kaptan. Zamana oynama" dedi.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatay'a mağlup olarak zirve yarışında büyük yara aldı. Savunmada Donk ve Gedson Fernandes'le maça başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ilk yarısında Arda Turan'ın Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e söylediği sözler dikkat çekti.
"ZAMANA OYNAMA KAPTAN"
Arda Turan ilk yarıda taç atışını kullanmak üzere olan Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel'e, "Zamana oynama kaptan. Zamana oynama" dedi.