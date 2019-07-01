Arda Turan'dan göbek açıklaması
Tatilde görüntülere yansıyan göbeğiyle sosyal medyada gündem olan Arda Turan, "Temmuz'da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim" dedi.
Arda Turan, geçtiğimiz hafta futbolcu arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu. 2. Sayfa'ya konuşan Turan o görüntülerle ilgili şu ifadeleri dile getirdi: "Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok."
"20 GÜNE ESKİ FORMUMA DÖNERİM"
"Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz'da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."
Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz da bir paylaşımda bulunarak Turan'a destek oldu. Yılmaz, Turan'ın fotoğrafını paylaşarak "Fişek gibi" notuyla yayınlamıştı.
YORUMLAR (3)
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Egoya bak egoya 20 günde bilmem ne.Bu kibirle senden bi cacık olmaz! Vücut kadar beyin formunuda artır birazCevap Yaz Yayından Kaldır
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gereksizCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ah be Arda şimdi Milli takımdaki çocuklara abilik yapıp bize çok güzel başarılar yaşatmak vardıCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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