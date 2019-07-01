Arda Turan'dan göbek açıklaması

Arda Turan, geçtiğimiz hafta futbolcu arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu. 2. Sayfa'ya konuşan Turan o görüntülerle ilgili şu ifadeleri dile getirdi: "Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok."

"20 GÜNE ESKİ FORMUMA DÖNERİM"

"Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz'da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."

Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz da bir paylaşımda bulunarak Turan'a destek oldu. Yılmaz, Turan'ın fotoğrafını paylaşarak "Fişek gibi" notuyla yayınlamıştı.