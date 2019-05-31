Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu
Barcelona'nın satış listesine koyduğu ve adı Beşiktaş ile de anılan Arda Turan'ın Inter'e de transfer olabileceği iddiası gündeme düştü. Ancak Inter'in transfere onay vermediği yazıldı.
Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu. Bu satıştan bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeyi bile düşündüğü belirtildi.
BAŞAKŞEHİR GELECEK SEZON DÜŞÜNMÜYOR
Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti. Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor. Son 1,5 sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren, Arda için İstanbul ekibi oyuncuyu yeniden kiralamama kararı aldı.
Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Arda Turan'ı gözden çıkardı. Tecrübeli futbolcunun adı ise transferde İtalyan ekibi Inter ile anıldı. Çizme basını, Arda Turan'ın Inter'e transferinin gerçekleşmeyeceğini, İtalyan ekibinin transfere onay vermediğini yazdı.
PİYASA DEĞERİ ÇOK DÜŞTÜ
Arda'nın 2016 Şubat ayında 35 milyon euro olan piyasa değeri 1,5 milyon euroya düştü.
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beşiktaş alsın tepe tepe kullansın hayırlı olsun o zamanCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arda inter''de sahaçık oynar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arda’yı,,,gece hayatı bitirdi.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırÜMİT KARA: Ardayı siyaset bitirdiYayından Kaldır
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Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır