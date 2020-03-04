Arda Turan'a Legia Varşova talip oldu
Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Arda Turan'a, Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova talip oldu.
Bu sezonun devre arasında formasını giydiği Medipol Başakşehir'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan için yeni bir iddia gündeme geldi.
Kış transfer döneminde son güne kadar Galatasaray'a gitmeyi bekleyen Arda Turan, sarı - kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den veto gelince sözleşmesinin devam ettiği Barcelona'ya geri dönmüştü.
LEGIA VARŞOVA TALİP OLDU
Polonya basınının iddiasına göre Legia Varşova, Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.
"ARDA, POLONYA'NIN YILDIZI OLUR"
Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.
Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.
Haber Videosu: Legia Varşova yıldız oyuncu Arda Turan'a talip oldu
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ABİ SİGORTALI İŞ ARIYOM, NE İŞ OLSA YAPARUMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu bosta degilmi. Gitsin Idlib''de asker potu silsin. Sanaldan atip tutmak kolay. Is realiteye gelince cekil kenara.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BUNA FUTBOLCU DIYEN GİTSİN KUMDA OYNASIN :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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artık anca Polonya''da oynarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır