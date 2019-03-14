Arda Turan'a Kırmızı Kart Gösteren Yaşar Kemal Uğurlu 27 Hafta Sonra Başakşehir Maçı Yönetecek
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı. Geçen sezon oynanan ve 1-1 berabere biten Medipol Başakşehir - Sivasspor maçında Arda Turan'a kırmızı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu tam 27 hafta sonra Başakşehir maçı yönetecek.
4 Mayıs 2018 tarihinde oynanan ve Medipol Başakşehir'in evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maça Arda Turan damga vurmuştu.
Arda Turan mücadelenin 90+4. dakikasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itmesi sonucunda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. 16 maç ceza alan Arda Turan'ın cezası 10 maça indirilmişti.
Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu o maçın ardından uzun bir süre Başakeşhir maçı yönetmemişti. Ancak Süper Lig'de 26. haftada görev alacak hakemler açıklandığında tam 27 haftanın ardından Uğurlu, Medipol Başakşehir maçını yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Mustafa Sönmez yapacak. Özgüç Türkalp ise dördüncü hakem olacak.
VAR HAKEMİ OLARAK GÖREV YAPTI
Söz konusu karşılaşmadan sonra Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir'in 3 maçında görev aldı, fakat orta hakem olarak görevlendirilmedi. Ankara bölgesi hakemi, söz konusu 3 maçta dördüncü hakem, AVAR ve VAR olarak görev yaptı. O maçlar şöyle:
7 Ekim 2018: Fenerbahçe - Başakşehir (Dördüncü hakem)
3 Kasım 2018: Başakşehir - Beşiktaş (AVAR)
9 Şubat 2019: Başakşehir - BB Erzurumspor (VAR)
İşte Süper Lig'de 26. haftanın maçlarında görev alacak hakemler;
-
Keşke Hiç bitmeseydi cezası. Futbol disiplini olmayan hakeme saygısızlık yapan sıradan bir bir insan. Genç yeteneklere yol açılsın en azından.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BU SENE BAŞŞŞAKŞEHİRİ ŞAMPİYON YAPIP KISA SÜRE DE ARAPLARA SATACAKLAR MÜTHİŞ Bİ HÜKÜMET DESTEĞİ VAR Bİ CENGİZ İN PARA İLE BU KADAR TRANSFER YAPILIR MI?TARAFTARA SATILAN BİLET PARASI İLE STAD IN ELEKTRİK PARASI ÖDENMİYOR ROBİNHO-ADEBAYOR-ARDA NASIL ALINIYOR Bİ CENGİZ İN PARASI İLE Mİ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Yonetsin ve Ardayı bir daha kızartsınCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
BU HAKEM BES PARA ETMEZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
desenize borcunu ödeyecekCevap Yaz Yayından Kaldır