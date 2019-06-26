Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor

Motorinin ardından benzine de zam göründü. Benzin fiyatının, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 18-19 kuruş artması bekleniyor. Hükümetin, pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan "eşel mobil" sistemini işletip işletmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.

TON FİYATI 625 DOLARA YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını artırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi.

18-19 KURUŞ DÜZEYİNE ARTACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi. Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan "eşel mobil" sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.