“Ar-Ge ve girişimle yeni fırsatlar yaratmalıyız”
05.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:41
Covid-19 salgının iş hayatına etkilerinin konuşulduğu online Technoscope Söyleşileri ile ilgili bilgi veren Mersin Teknopark Genel Müdür Özgür Durmaz: "AR-GE ve girişimcilik ile yeni fırsatlar oluşturabilmenin yollarını açmak istiyoruz" dedi.
Covid-19 salgının iş hayatına etkilerinin konuşulduğu online Technoscope Söyleşileri ile ilgili bilgi veren Mersin Teknopark Genel Müdür Özgür Durmaz: "AR-GE ve girişimcilik ile yeni fırsatlar oluşturabilmenin yollarını açmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com