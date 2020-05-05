“Ar-Ge ve girişimle yeni fırsatlar yaratmalıyız”

Covid-19 salgının iş hayatına etkilerinin konuşulduğu online Technoscope Söyleşileri ile ilgili bilgi veren Mersin Teknopark Genel Müdür Özgür Durmaz: "AR-GE ve girişimcilik ile yeni fırsatlar oluşturabilmenin yollarını açmak istiyoruz" dedi.