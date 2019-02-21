Ar-Ge ceketi farklılaştırdı, müşteri yüzde 50 gençleşti

Teknolojiye yatırım yapan, Ar-Ge ile hafif, ter kokusunu karbonla yok eden, kırışmayan hatta uzaktan erişim ile ısınan takım elbiseler üreten Ramsey, 2023'te bölgesel bir marka olmayı hedefliyor. Zeynep Doğan, bu yıl yüzde 25 büyüme planları olduğunu söyledi. (Özlem Ermiş BEYHAN)