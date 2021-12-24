Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar
Doların artmasıyla fiyat artıran Apple Türkiye, kurun düşmesiyle fiyatlarda indirim yaptı. iPhone fiyatlarının yanı sıra MacBook, iPad ve AirPods gibi birçok ürünün fiyatı düştü. iPhone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı. İşte Apple Türkiye'nin yeni fiyatları.
Apple Türkiye, hafta başından itibaren dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatları sitesinde güncelledi. Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan iPhone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı. Şirket diğer telefon modellerinde de benzer oranlarda indirime gitti. iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatı düştü.
- 64 GB iPhone SE'nin fiyatı 10.499 TL'den 7.799 TL'ye,
- iPhone 11'in fiyatı 13.999 TL'den 10.999 TL'ye,
- iPhone 12 mini'nin fiyatı (64 GB) 17.999 TL'den 13.499 TL'ye,
- iPhone 12'nin fiyatı (64 GB) 19.499 TL'den 14.999 TL'ye düştü.
- iPhone 13 mini 128 GB - 14.799 TL (Eski fiyatı: 19.999 TL - Aradaki fark: 5.200 TL)
- iPhone 13 mini 256 GB - 16.199 TL
- iPhone 13 mini 512 GB - 18.999 TL
- iPhone 13 128 GB - 16.299 TL (Eski fiyatı: 21.499 TL - Aradaki fark: 5.200 TL)
- iPhone 13 256 GB - 17.699 TL
- iPhone 13 512 GB - 20.499 TL
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