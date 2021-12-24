Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar

Apple Türkiye, hafta başından itibaren dolarda yaşanan düşüş sonrası fiyatları sitesinde güncelledi. Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, son çıkan iPhone 13 modelinde yüzde 25'e yakın indirim yapıldı. Şirket diğer telefon modellerinde de benzer oranlarda indirime gitti. iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro ve daha birçok ürünün fiyatı düştü.

APPLE TÜRKİYE'NİN İNDİRİMLİ FİYATLARI

64 GB iPhone SE'nin fiyatı 10.499 TL'den 7.799 TL'ye,

iPhone 11'in fiyatı 13.999 TL'den 10.999 TL'ye,

iPhone 12 mini'nin fiyatı (64 GB) 17.999 TL'den 13.499 TL'ye,

iPhone 12'nin fiyatı (64 GB) 19.499 TL'den 14.999 TL'ye düştü.

iPhone 13 MİNİ FİYATLARI

iPhone 13 mini 128 GB - 14.799 TL (Eski fiyatı: 19.999 TL - Aradaki fark: 5.200 TL)

iPhone 13 mini 256 GB - 16.199 TL

iPhone 13 mini 512 GB - 18.999 TL

iPhone 13 FİYATLARI

iPhone 13 128 GB - 16.299 TL (Eski fiyatı: 21.499 TL - Aradaki fark: 5.200 TL)

iPhone 13 256 GB - 17.699 TL

iPhone 13 512 GB - 20.499 TL

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