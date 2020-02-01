: Apple, koronavirüs nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapattı

01.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:29

Apple, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bu ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Apple'dan yapılan açıklamada şu ana kadar 200'ü aşkın kişinin ölümüne neden olan ve 20'nin üzerinde ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle Çin'de bulunan tüm mağazaların 9 Şubat tarihine kadar kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

'GERİ DÖNÜŞLER ABD'DE İSTİHDAMI ARTIRACAK'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanı Wilbur Ross, önceki gün bir televizyon programında yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle bu ülkedeki ABD'li firmaların ülkeye geri döneceğini ve istihdamı artıracağını söylemişti.

Wilbur Ross, Çin'deki salgının bu ülkedeki işletmelerin ve fabrikaların kapanmasına, bunun da ABD ile birlikte Meksika ve Kuzey Amerika'da istihdamın artmasına katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdi.

Amerikalı bakanın, bu açıklamalarına sosyal medyadan tepki geldi.

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