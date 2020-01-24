: Evrensel şarj aleti önerisine ilk tepki Apple'dan geldi

24.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:05

Avrupa Komisyonu tüm cep telefonlarında evrensel bir şarj aleti kullanılmasını önerirken bu öneriye ilk tepki Apple'dan geldi. Şarj aleti ücretleri rakiplerine göre pahalı olan firma kararın 'ekonomiye zarar vereceğini' iddia ediyor. Avrupa Komisyonu'nun teklifi geçerli olursa her şarj aleti her telefonun bataryasını doldurabilecek.

İLK TEPKİ DÜNYA DEVİNDEN GELDİ

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, "evrensel bir şarj aleti" zorunluluğunun, Avrupa ekonomisine zarar vereceğini ileri sürdü. Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etki olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

"YENİLİK SAĞLAMAZ, AKSİNE YAVAŞLATIR"

Apple'dan, Avrupa Komisyonu'nun tüm dünyada telefonların şarj edilmesi için evrensel bir şarj aleti oluşturulması önerisiyle ilgili, Perşembe günü yayınlanan açıklamada, kararın beklentinin aksine yenilik sağlamayacağı, hatta bunu yavaşlatacağı belirtildi.

Böyle bir değişimin "Avrupa'da müşterilere ve genel olarak ekonomiye zarar vereceği" vurgulanan açıklamada, komisyonun Apple'ın "müşterilerine yeni teknolojiler sunma" kabiliyetini "kısıtlayamayacağının" altı çizildi.

Kaynak: DHA

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