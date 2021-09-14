Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı! Online mağaza geçici olarak kapatıldı - Haberler Ekonomi
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Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı! Online mağaza geçici olarak kapatıldı

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Teknoloji severlerin merakla beklediği gün geldi çattı. Apple, bugün Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak olan online etkinlikte 4 yeni iPhone modeli tanıtacak.

Teknoloji devi Apple bugün Türkiye saatiyle 20:00'de yeni ürünlerini tanıtacak. iPhone 13 serisinin; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşacağı tahmin ediliyor.

ONLİNE MAĞAZALAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Apple'ın bu akşam gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliği öncesinde online satış mağazasını geçici olarak kapattı. Apple'ın online mağazasına girmek isteyenler, "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." mesajıyla karşılaşıyor.

TANITIM SONRASI AÇILACAK

Apple'ın online mağazasının, bu akşam Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak olan tanıtım etkinliğinin hemen ardından yeni iPhone modellerinin mağazaya eklenmesiyle tekrar işleme açılması bekleniyor.

Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı! Online mağaza geçici olarak kapatıldı
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Haber: Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı! Online mağaza geçici olarak kapatıldı - Haberler Ekonomi
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