Antonio Conte Konferans Ligi'nden Elenmeleri Hakkında Konuştu
Tottenham Hotspur, Rennes karşısında hükmen mağlup sayıldıktan sonra UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Teknik direktör Antonio Conte, West Ham United maçı öncesinde yapılan basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tottenham Hotspur, Rennes karşısında hükmen mağlup sayıldıktan sonra UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Teknik direktör Antonio Conte, West Ham United maçı öncesinde yapılan basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Dugout - Spor Haberleri
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