Antalyaspor tarihinin en başarısız başkanı Mustafa Yılmaz oldu
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Antalyaspor tarihinin en başarısız başkanı Mustafa Yılmaz oldu

Antalyaspor tarihinin en başarısız başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalyaspor'da Şubat ayında başkanlık görevine gelen ve 3 ay koltukta oturan Mustafa Yılmaz, kırmızı-beyazlı kulübün tarihine geçti.

Antalyaspor'da Şubat ayında başkanlık görevine gelen ve 3 ay koltukta oturan Mustafa Yılmaz, kırmızı-beyazlı kulübün tarihine geçti.1966 yılında kurulan ve Süper Lig'deki 23'üncü sezonunu geride bırakan Antalyaspor'un bu kategorideki 11'inci başkanı olan Mustafa Yılmaz, Antalyaspor tarihindeki en başarısız başkan olarak kayıtlara geçti. Ali Şafak Öztürk'ün görevini bırakmasının Mustafa Yılmaz, şubat ayında kırmızı-beyazlı kulübe başkan oldu. Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Süper Lig'de 15 maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda; 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Akdeniz ekibi, 15 maç sonunda 0.73'lük puan ortalaması yakalarken, Süper Lig'deki en başarısız dönemini yaşadı.EN UZUN SÜRELİ BAŞKAN AKINCIOĞLUAntalyaspor tarihinde Süper Lig'de en fazla maça çıkan başkan ise Hasan Akıncıoğlu oldu. Akıncıoğlu'nun 5 yıllık başkanlık görevi süresince 170 maç yapan Antalyaspor, bu maçlarda 1.27 puan ortalamasına ulaştı. Bu ortalama ile birlikte Akıncıoğlu, kırmızı-beyazlı kulübün en başarılı 3'üncü başkanı oldu.EN BAŞARILISI ALİ ŞAFAK ÖZTÜRKKırmızı-beyazlı ekipte, puan ortalaması bakımından ilk sırada ise Şubat ayında görevini bırakan Ali Şafak Öztürk yer alıyor. Öztürk döneminde 133 karşılaşmaya çıkan Antalyaspor bu maçlarda 1.37'lik puan ortalaması yakaladı. Bu puan ortalamasıyla birlikte Antalya temsilcisinin tarihindeki en başarılı başkanı Ali Şafak Öztürk oldu. Öztürk'ün ardından ikinci sırayı ise Hasan Subaşı aldı. 1989 yılında başkanlık koltuğuna oturan Subaşı, 1999 yılında görevinden ayrıldı. Akdeniz ekibi bu süreçte 136 karşılaşmaya çıktı. Subaşı yönetimindeki Antalyaspor, bu maçlarda 1.32'lik ortalama yakalarken, Antalyaspor tarihinin en başarılı ikinci başkanı oldu.Başkan                 Maç    Puan     OrtalamaAli Şafak Öztürk   133     183        1.37Hasan Subaşı      136     180        1.32Hasan Akıncıoğlu 170     217        1.27Cihan Bulut            20       25        1.25Sedat Peker           34       39        1.14Haşmet Tur            34       39        1.14Bekir Kumbul         100    111        1.11Gültekin Gencer      68      76        1.11Dündar Uluğkay      36      32        0.88

Mustafa Yılmaz       15      11        0.73


- Antalya
Antalyaspor tarihinin en başarısız başkanı Mustafa Yılmaz oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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