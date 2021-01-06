Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi
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Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi

06.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:00

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikindi yarısında oyuna giren ve 75. dakikasında sakatlananarak maçı tamamlayamayan Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde yırtık ve kanama olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'dan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikindi yarısında oyuna giren ve 75. dakikasında sakatlananarak maçı tamamlayamayan Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde yırtık ve kanama tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun tedavisine başlandığını belirtildi.

Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi
Haber Yorumları (3)
MUZO: Ne zaman iyi bir haber geldi ki.
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AO: Yatarak sözleşmeyi bitirdi adam ya lan
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RVR: Gömün artık toprak çekiyor.
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500
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