Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi
06.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:00
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikindi yarısında oyuna giren ve 75. dakikasında sakatlananarak maçı tamamlayamayan Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde yırtık ve kanama olduğu öğrenildi.
Galatasaray'a Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'dan kötü haber geldi.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikindi yarısında oyuna giren ve 75. dakikasında sakatlananarak maçı tamamlayamayan Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde yırtık ve kanama tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada golcü futbolcunun tedavisine başlandığını belirtildi.