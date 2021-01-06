Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ikindi yarısında oyuna giren ve 75. dakikasında sakatlananarak maçı tamamlayamayan Falcao'nun sağ üst adale grubunda orta düzeyde yırtık ve kanama olduğu öğrenildi.