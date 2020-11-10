Antalyaspor, F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı
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Antalyaspor, F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı

10.11.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:03

Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal ile 1,5 yıllıkğına el sıkıştı.

Antalyaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal ile anlaşmaya vardı.

Ersun Yanal, Antalyaspor'dan gelen 1,5 yıllık teklifi kabul etti. Ersun Yanal'ın kısa süre içerisinde Antalya'da olacağı ve anlaşmanın resmen duyurulacağı belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın ekibinde Fenerbahçe'de birlikte görev aldığı önemli isimler de yer alacak.

ANTALYASPOR GELİŞMEYİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, görüşmelerimiz devam ediyor. En geç Çarşamba gününe kadar belli olacak. Ersun hoca en güçlü adaylarımızdan biri" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, daha önce Abdullah Avcı ile görüşüp anlaşma sağlayamamıştı.

Antalyaspor, F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı
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