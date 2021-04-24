SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
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SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepkiAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Fraport-TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Fraport-TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Çetin, "Camiamızla ilgili Sayın Mete Kalkavan'ın problemleri var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten bir hakemin Türkiye'de bu klasmanda başka bir hakem yokmuş gibi yine atanmasını, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu kararının tartışılmasını istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fraport-TAV Antalyaspor'dan maçın ardından mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a tepki geldi. Kırmızı beyazlı takımın basın sözcüsü Aziz Çetin, Kalkavan'ın mücadelede gösterdiği kırmızı kartların basit olduğunu ve camialarıyla ilgili problemleri olduğunu kaydetti.

"EKSİKLERİMİZ ÇOKTU"

Maç öncesinde çok sayıda eksiklerinin olduğunu kaydeden Aziz Çetin, "Yoğun bir maç programı mevcut, tüm dünyanın uğraştığı gibi Covid-19 ile uğraşıyoruz. Direkt olarak oynayan 4 oyuncu ve Nuri Şahin ile 5 oyuncumuz yoktu. 3 tane doğrudan 11 oynayan oyuncularımızın karantina süresi çok kısa süre önce bitti. Onlar da hazırlanamadan süre aldılar" dedi.

METE KALKAVAN'A TEPKİ

Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösteren Çetin, "Bu oyundan ziyade biz maçtan önce mücadelenin hakemi Mete Kalkavan hakkında bir açıklama yapmıştık. Hakemle ilgili açıklamalar yaptık. Bazı konulara dikkati çekmeye çalışmıştık. İnşallah kamuoyu bunu gözlemlemiştir. Camiamızla ilgili Sayın Mete Kalkavan'ın problemleri var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten bir hakemin Türkiye'de bu klasmanda başka bir hakem yokmuş gibi yine atanmasını, MHK'nin bu kararının tartışılmasını istiyoruz. Özellikle 4'üncü hakem bizim yedek kulübemizle diyalog halindeydi. Yan kulübede hiç gözükmedi" diye konuştu.

"KIRMIZI KARTLAR ÇOK BASİTTİ"

Mücadelede çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Podolski'nin gördüğü kartlara da tepki gösteren Aziz Çetin, "Podolski'nin ikinci gördüğü sarı kart çok basitti. Kudryashov bizim için çok önemli bir oyuncu onun gördüğü kartlar da basitti. Önümüzde çok önemli maçlar var. Kırmızı kart niçin bu kadar basit çıktı, anlamsız bilemiyorum. Raporlara nasıl yansıyacak onu da bilemiyorum" dedi.

YAYINCI KURULUŞA SİTEM

Yayıncı kuruluş spikerinin Galatasaray'ın Mostafa Mohammad ile bulduğu gole sevinmesiyle ilgili sitemde de bulunan Çetin, "İnşallah bir Anadolu takımı da İstanbul takımına gol attığı zaman Türkiye A Milli takımı gol atmış gibi sevinerek bağırır" şeklinde konuştu.

"SARI KART ÇOK BASİTTİ"

Podolski'nin ilk sarı kartını gördüğü pozisyonda, kartın renginin kırmızı olması gerektiği yönünde tepkiler olduğuna ilişkin gelen soruya Aziz Çetin, "Hakem gördü, herhalde Riva'da bulunan VAR hakemleri de gördü ama ikinci sarı kartın çok basit olduğunu hepimiz gördük" şeklinde cevap verirken, Mete Kalkavan'ın baskı altında kalıp kalmadığı sorusuna ise "Ben bilemem biz gerekli açıklamalarımızı yaptık" diye cevapladı.

SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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