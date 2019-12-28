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Antalyaspor'a 2 gol atan Radamel Falcao, sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi olurken zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao performansıyla maça damga vururken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

28.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:45
Antalyaspor'a 2 gol atan Radamel Falcao, sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı , Antalyaspor maçındaki performansıyla taraftarları memnun ederken, sosyal medyaya da en çok konuşulan isimlerden oldu.

Antalyaspor maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Falcao, sarı-kırmızılı forma altındaki gol sayısını 3'e çıkardı.

Galatasaray'da attığı tüm golleri iç sahada kaydeden Kolombiyalı golcü, sosyal medyada da taraftarlar tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

İşte Falcao için yapılan yorumlar;


Haber Videosu

: Antalyaspor'a 2 gol atan Radamel Falcao, sosyal medyayı salladı
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