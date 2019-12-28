Antalyaspor'a 2 gol atan Radamel Falcao, sosyal medyayı salladı
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi olurken zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao performansıyla maça damga vururken sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Antalyaspor maçındaki performansıyla taraftarları memnun ederken, sosyal medyaya da en çok konuşulan isimlerden oldu.
Antalyaspor maçında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Falcao, sarı-kırmızılı forma altındaki gol sayısını 3'e çıkardı.
Galatasaray'da attığı tüm golleri iç sahada kaydeden Kolombiyalı golcü, sosyal medyada da taraftarlar tarafından övgü yağmuruna tutuldu.