Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var
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Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var

Dokuz günlük ara tatil, turizmde iç piyasayı hareketlendirdi. 50 bin rezervasyonun yapıldığı turizm kenti Antalya'ya gelmeye başlayan tatilciler, hem yüzdü, hem de havanın keyfini çıkardı.

16.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:22
Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var

'nın bu yıl ilk defa uyguladığı ara tatil dün itibariyle başladı. 18 milyon öğrenci 25 Kasım'a kadar tatil yapacak. 9 günlük tatili fırsat bilenler, soluğu hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği 'da aldı.

Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıkları otellere yerleşen tatilciler, turizm kentinde deniz keyfi yaptı.

50 BİN TATİLCİ GELDİ

Yaklaşık 50 bin tatilcinin geldiği Antalya sahillerinde, kimileri yüzdü, kimileri ise güneşlendi. Özellikle Kemer ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ayışığı Koyu, tatilcilerin başlıca tercihi oldu.

HAVA SICAKLIĞI 24 DERECE OLACAK

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte hava sıcaklığının 24 Kasım Pazar gününe kadar ortalama 23 derece olacağı ve yağış beklenmediği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var
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