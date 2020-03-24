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Koronavirüs, Antalya, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını dünya ekonomisini de olumsuz etkiledi. Turizm kenti Antalya'da ise tamamı örtü altında yetiştirilen renk renk kesme çiçekler elde kaldı. Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, "Sektörümüzün yaklaşık 30 milyon dolar gibi bir zararı var" dedi.

24.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:04
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Uzmanlar virüse karşı bir aşı ya da ilaç geliştirmek için çaba harcarken, diğer yandan da ölümlerin önüne geçilmesi için bazı önlemler alınıyor. Her türlü önleme karşın virüsten ölenlerin sayısı gün geçtikte artıyor. Koronavirüs salgını, insanları olduğu kadar dünya ekonomisini de olumsuz etkiledi. Bazı ülkeler tedbir amaçlı tüm özel, kamu kurum ve kuruluşlarını kapattı. Birçok ülke de yurt dışına giriş ve çıkışları yasaklarken, ticaretin yapıldığı sınır kapılarını da bir süreliğine kapatarak ithalat ve ihracatı durdurdu. İthalat ve ihracatın durması bazı sektörleri büyük ölçüde çıkmaza sürükledi. Turizm kenti Antalya'da tamamı örtü altında yetiştirilen ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Balkan ve Türki Cumhuriyetlere gönderilen renk renk kesme çiçekler elde kaldı.

ZARAR 30 MİLYON DOLAR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, Hollanda'da çiçek mezadının kapanmasının ve ardından pek çok ülkeyle sınır kapılarının kapanmasının sektörü milyonlarca lira zarara uğrattığını söyledi. 2020 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gelen sipariş ve hareketle sektör adına umutlu olduklarını, ancak bir anda koronavirüs salgınıyla karşılaştıklarını anlatan Yeter, "Başta Hollanda mezadı olmak üzere Avrupa ve Balkan çiçek halleri mezatları kapatılmış durumda. Sınır kapıları da kapalı olunca sevkiyat yok. Sevkiyat olsa bile sokaklarda insan yok kim çiçeği ne yapsın? Hasat döneminin yarısında bu krize yakalandık" dedi.

Sektör olarak zor günlerle baş başa kaldıklarını ve üreticilerin ürünlerini satacakları bir ortamın kalmadığını anlatan Harun Yeter, "Sektörümüzün yaklaşık 30 milyon dolar gibi bir zararı var. İşçilerimiz ve bizler mağduruz. Önümüzde kredi borçları ve çeklerimiz var. Devlet büyüklerimizden kredilerimizin 1- 2 yıl gibi ertelenmesini istiyoruz. Bize destek verilmesini istiyoruz. Bizim için artık sezon kapandı. Bu çiçekler açtığı için artık ihraç edilemez. Depolar zaten ağzına kadar dolu. Stoklanacak bir ürün değil bizim ürünümüz" diye konuştu.

ÇİÇEKLER ÇÖPE GİDİYOR

Üretici Servet Karakurt, çiçek depolarının ağzına kadar dolduğunu ancak bir adet bile satamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Depolarımız tamamen dolu. 15 gündür bir tek dal satmadık. Tüm kapılar kapalı. Bu kadar işçi ve arazi ne olacak bilmiyorum. Bakarken içimiz yanıyor. Birisinin bu işe bir çare bulması lazım. 1 milyon dal çiçeği çöpe atacağım ama kalanı ne olacak' 1 milyon lira zararım var. Sadece bunlar depoda olanlar."

Karakurt, daha sonra elinde kalan ve çürümek üzere olan açmış kesme çiçekleri deste deste çöpe döktü.

Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Yeni tip koronavirüsün çiçek sektörüne etkisi 30 milyon dolar

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