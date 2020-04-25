ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı - Haberler
Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı

Koronavirüs, portakalı dalında sattırdıKORONAVİRÜSE karşı uzmanların bol C vitamini tüketilmesi tavsiyesi sonrasında vatandaşlar, başta portakal olmak üzere narenciye ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

25.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:39
ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı

Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı

KORONAVİRÜSE karşı uzmanların bol C vitamini tüketilmesi tavsiyesi sonrasında vatandaşlar, başta portakal olmak üzere narenciye ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. C vitamini deposu portakala artan talep ise üreticiye yaradı.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Antalya'nın Finike ilçesinde narenciye üreticileri son günlerin en yoğun dönemini yaşıyor. Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderen firmalar, internetten de yoğun talep alırken, portakal bahçeleri hasadın son günlerini yaşıyor. Geçen yıl ilçe genelinde 180 bin ton portakalı satarken zorlandıklarını, kilosu 1,50 liraya ancak satabildiklerini anlatan Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, koronavirüs sonrasında 250 bin ton portakalın kilosu 2 liradan satıldığını, virüsün narenciye üreticisine yaradığını söyledi. 40 bin dekar arazide üretim yaptıklarını anlatan Başkan Sarıçobanoğlu, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle fiyatlar yükselişe geçti. Uzmanların C vitamini tüketilmesi yönündeki uyarıları çiftçiye yaradı. 4 yıl önce ürün elimizde kalmıştı. Geçen sene de zor sattık. Bu yıl rekoltemiz 250 bin tondu. Dalında kalır diye korkuyorduk. Bir anda talep arttı ve kilosu 2 liradan ürün bitti" dedi.

Portakal ve limon gibi narenciye ürünlerinin son zamanlarda fiyatlarıyla çiftçiyi memnun ettiğini anlatan üretici Muhammet Göçmen, doktorların tavsiyesine uyulması ve bol C vitamini tüketilmesi gerektiğini söyledi.

ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti Haberler
92 yaşında koronavirüsü yenen nine hayatını kaybetti
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı Haberler
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Hükümet bazı kararları gözden geçiriyor! 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni gelebilir
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar...
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister...
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aslı Enver Halil Sezai Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Loris Karius Mauricio Isla Anderson Talisca Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: ANTALYA Koronavirüs, portakalı dalında sattırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 08:41:24. #1.14#
title