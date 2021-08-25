Antalya'daki yangın ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgesi için acele kamulaştırma kararı

Yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi ile Kastamonu ve Sinop'taki sel ve heyelan bölgesi için acele kamulaştırma kararı verildi.