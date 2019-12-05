: Antalya daire fiyatına güvercin

05.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:02

Daire fiyatına güvercin

Antalya'da, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Şebap Güvercin Festivali'nde 225 güvercin, 32 hakem tarafından değerlendirildi. Güzellikleriyle dikkat çeken güvercinler arasındaki milimetrik farklar astronomik fiyat farkları oluştururken, fiyat aralığı ise 5 bin ila 200 bin arasında değişiyor.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Şebap Güvercin Festivali, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı bir otelde yapıldı. Etkinliğine Arap ülkeleri, İsviçre, Almanya ve Türkiye'deki 81 ilden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı. 32 hakemin 8 saatlik puanlaması sonucunda güvercinler 5 kategoride değerlendirmeye alındı. Duruşu, boynunun altındaki kınası, sahnede kendini kabartması, burun yapısı ve gözlerinin rengiyle değerlendirilen Şebap güvercinleri, güzelliklerinin yanı sıra fiyatlarıyla da dikkati çekti.

200 BİN LİRALIK GÜVERCİN

Şebap Güvercin Federasyonu kurucusu Mustafa Kale, Anadolu kültürüne ait Şebap güvercinlerinin Şanlıurfa'dan Arap yarımadasına, oradan da dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldığını anlattı. Mustafa Kale, 'Anadolu kültürünü, Türkiye'yi dünyaya anlatma noktasında çok büyük işler görmeye başladı. Son 4 yılda Suudi Arabistan'da Şebap güvercinlerimizle ilgili çeşitli festivaller düzenleniyor. Bizler de yurt dışına gidip hem güvercinleri hem de ülkemizi anlatıyoruz. Güvercin sevgisi bizi bir araya getiriyor. Şebap güvercini besleyenlerle önce illerinde dernekler kurduk, ardından federasyon olarak gerekli hukuki zemini hazırladık. Belli bir standardımız oldu. Hobi olarak kurulan yerlere de örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bu güvercinleri beslerken isimler veriyoruz. Baybora, Dozer, Babagarnuş, Osmanlı gibi isimler koyarak güvercinlerimizi önemsiyoruz. Çok nadide bir ırkın özelliklerini taşıyan, 3-5 yılda bir ortaya çıkan Şebap güvercinlerinin değeri 150- 200 bin liraya kadar çıkıyor diye konuştu.

MİLİMETRİK FARKLA ASTRONOMİK FİYAT FARKI

Federasyon yönetiminde yer alan Fırat Uğurlu, festivalde 225 güvercinin yarıştığını, yaklaşık 850 kişinin yarışmaya katıldığını söyledi. Yarışmadaki kriterler hakkında bilgi veren Uğurlu, 'Kürenk, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) olarak erkek, dişi, postlu ve pullu gibi kategorilere ayrıldı. Özellikleri, standartları federasyon tarafından sabitlendi. Gagası, gözü, göğsünün kınası, pul- paça ve kuyruk yapıları farklılık gösterir. Biz her kuşu birbirinden ayırabilecek sevdaya sahibiz. Milimetrik farklılıklarla astronomik fiyat farklılıkları oluşturur. Bu güvercinlere harcadığımız emeğin fiyatı yok diye konuştu.

GÜVERCİNLERE ÖZEL BAKIM

Bursa'dan yarışmaya katılan Gürhan Çay'ın 2 güvercini, Kürenk erkek ve kürenk dişi kategorilerinde birinci oldu. Güzellikleriyle yarışmaya damga vuran güvercinleri besleyen Çay, 'Kürenk erkek güvercini daha yavruyken satın aldım. Kürenk dişi güvercin ise kendi kümesimde çıkan yavruydu. 2 ay önceden hazırlık çalışmalarına başladım. Güvercinleri özel bakıma soktum. Çocukluğumdan beri severek yaptığımız, stresimizi attığımız bir hobi dedi.

Kaynak: DHA

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