Antalya'da bir kişi oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı
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Antalya'da bir kişi oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı

30.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:27
Antalya'da bir kişi oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı

Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla denize açılan kişinin, oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkarttığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla denize açılan kişinin, oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkarttığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Özgür Sarıoğlu, beş arkadaşıyla Akçagerme Plajı açıklarında tekneyle avlanmaya çıktı. Sarıoğlu'nun oltasına 1,5 metre 17 kilogramlık balık takıldı.

Balığı sudan çıkaramayan Sarıoğlu, kıyafetleriyle atladığı denizden balığı kucaklayarak tekneye çıkardı.

Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oltasına takılan balığı görünce çok şaşırdığını ifade etti.

Balığın bir anda oltadan kurtulduğunu belirten Sarıoğlu, "Oltayı çekmeye çalışırken misina koptu. Kepçe kullanmayı denedik ancak başarılı olamadık. Ben de o heyecanla hemen suya atladım, ellerimle balığı tuttum." dedi.

Öte yandan, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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