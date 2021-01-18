Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor
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Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor

18.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:55

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, teknik direktörlük için Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da teknik direktör Tomas görevden alındı.

GAZİANTEP'LE YOLLARI AYIRMIŞLARDI

Rize ekibi, teknik direktör arayışlarına hemen başlarken, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüşüldü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica'yı Rize'ye davet etti.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bugün ya da yarın Rize'ye gidecek olan Sumudica'nın son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor
Haber Yorumları (2)
1BEYEFENDİ...: Rize böyle Bir hata yaptıysa düşmeyi sonuna kadar hak ediyor
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METİN: Şimdi de horon oynar. Her devrin adamı dolu bizde sporundan siyasetine hep aynı düzen.var
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