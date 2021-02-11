Ankr Coin nedir? Ankr Coin yorum ve grafiği

Kripto para birimlerinde yaşanan fiyat artışlarının ardından piyasa değeri sıralamasında da değişikliklerin olduğu görülüyor. Ancak bu değişiklikler içinde en çok dikkat çekeni Cardano (ADA), CTSI (Cartesi), Ankr Coin ve XVG arasında yaşanıyor. Peki, Ankr Coin nedir? Ankr Coin yorum ve grafiği

ANKR COİN NEDİR?

Akr projesini finanse eden tohum oldu.

Birlikte, bulut bilişim pazarının küresel inovasyonu teşvik edebilecek bir altyapı olarak potansiyelini kabul ettiler. Bu, onları daha ucuz, merkezi olmayan bir bulut oluşturma görevine götürdü.

ANKR COİN GRAFİĞİ



Ankr'ı Benzersiz Yapan Nedir?

Ankr ağı, bir bütün olarak cihazlardan ve veri merkezlerinden boşta kalan bilgi işlem gücünü kullanan yeni bir blok zinciri çözümü sağlamak için oluşturulmuştur.

Herhangi bir müşterinin kaynaklara daha uygun fiyata erişebildiği paylaşım ekonomisini mümkün kılan, aynı zamanda işletmelere kullanılmayan yedek bilgi işlem gücünden para kazanma olanağı sağlayan bir platformdur. Güvenilir donanımı ilk kullanması açısından benzersizdir ve bu nedenle yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Dolaşımda Kaç Ankr (ANKR) Coin Vardır?

ANKR'nin mevcut dolaşımdaki arzı 6,496,232,711 madeni para olarak belirlendi. 49,811,009 USD işlem hacmindedirler. Ankr coinleri maksimum 10.000.000.000 ANKR coin arzına sahiptir.

ERC-20 ve BEP-2 belirteçleri borsalarında likidite ve işlem sağlamak amacıyla kullanılır ve belirteç doğal Ankr işlevlerine blockchain erişim için gerekli zamandır.

Ankr Ağı Nasıl Sağlanıyor?

Ankr, blok doğrulama sürecinde doğrulama düğümlerini kullanır ve bu nedenle, ağın kalitesinin korunmasını ve herhangi bir kötü aktörün sistemden çıkarılmasını sağlayabilir.

Ankr, sistemin güvenli kalmasını ve yalnızca iyi aktörlerin seçilmesini sağlamak için itibar temelli bir sistem kullanmaktadır. Bu, aktörleri düğüm katkılarına göre filtreler. Ayrıca, farklı hesaplama kaynaklarını iş yüklerine göre adil bir şekilde dağıtmak için bir performans testi kullanılır.

Ankr ayrıca intel SGX'i ana bileşeni olarak kullanır. Bu, donanımın kendi içindeki yürütmeleri işlemesi nedeniyle belirli donanım ve yazılım saldırılarına karşı yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Zincir dışı verileri ve işlenmesini tartıştığımızda, zincir içi akıllı sözleşmeler ile zincir dışı veriler arasında aktarım yapan bir Yerel Oracle Sistemi veya kısaca NOS vardır. Bu NOS güvenlidir ve kimlik doğrulaması gerektirir.

Veri Kaynağı Güvenliği, TLS 1.2,1.3 ve Perfect Forward Security veya PFS aracılığıyla yönetilir.

Ankr'ı (ANKR) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Ankr, birçok farklı kripto borsasında bulunabilen bir kripto varlığıdır. Ankr (ANKR) alımı, satımı ve ticareti için en iyi kripto borsaları şunları içerir:

Upbit

Bithumb

Houbi Global

Digifinex

Bittrex ve

Uniswap (V2)

Ankr ticareti yapan borsa sayısı, Ankr tokenleri için makul bir likiditeye sahip ve sonuç olarak büyük blok emirlerinde muhtemelen çok fazla kayma olmayacak.