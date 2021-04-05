Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından tanınmasını istedi. Tecrübeli teknik direktör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvurunun ardından diğer kulüplerde harekete geçti. Başkent ekibi Ankaragücü'nden de çarpıcı bir hamle geldi.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZ TESCİL EDİLMELİ"

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli." şeklinde bir paylaşım yaparak TFF'ye mesaj gönderdi. Ankaragücü, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından tanınmasını istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 1959 öncesinde şampiyonluğu bulunan Ankara ekipleriyle bir araya gelirken, Ankaragücü'ne de ziyarette bulunmuştu.