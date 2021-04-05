Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından tanınmasını istedi. Tecrübeli teknik direktör sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvurunun ardından diğer kulüplerde harekete geçti. Başkent ekibi Ankaragücü'nden de çarpıcı bir hamle geldi.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZ TESCİL EDİLMELİ"

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli." şeklinde bir paylaşım yaparak TFF'ye mesaj gönderdi. Ankaragücü, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından tanınmasını istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 1959 öncesinde şampiyonluğu bulunan Ankara ekipleriyle bir araya gelirken, Ankaragücü'ne de ziyarette bulunmuştu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli
Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli
Bu hafta Gaziantep FK'nın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 32. hafta Gaziantep FK'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Bu hafta Gaziantep FK'nın maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 32. hafta Gaziantep FK'nın maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Dilan Çıtak Kaan Yıldırım Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 20:03:33. #1.16#
title