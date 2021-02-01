Ankaragücü ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı
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Ankaragücü ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

01.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:07
Ankaragücü ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig'de bugün sona erecek olan 2020-2021 sezonu ara transfer döneminin hareketli takımlarından biri olan  Ankaragücü 6 oyuncuyu kadrosuna katarken, 3 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibi, El Ahly Kulübü'nden santrfor Aliou Badji'yi satın alma opsiyonlu olarak sezon sona kadar kiralarken, BB Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Akhisarspor'dan orta saha oyuncu Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, Mısır ekibi Al Ahly'de oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Angolalı Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) ile 1,5 yıllık, Akhisarspor'dan stoper Alperen Babacan ile 1,5 +1 yıllık ve Ergene Velimeşe Kulübü'nde santrfor oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.3 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDITransfer çalışmalarını hız kesmeden yürüten Ankaragücü, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Sağ bek mevkinde oynayan Cebrail Karayel, Altay Spor Kulübü'ne kiralanırken, sol kanat oyuncusu Luka Adzic RSC Anderlecht Kulübü'ne ve santrfor Mücahit Can Akçay Hekimoğlu ise Trabzonspor'a kiralık gitti.TEKNİK KADRO TARTIŞILIYORAnkaragücü lisans problemi çözülen teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, ligde alınan kötü sonuçlardan rahatsız olan Ankaragücü taraftarı, teknik heyet ve yönetimi istifaya davet etti. Beştepe'de sezonun ikinci yarısı için çalışmaları sürdüren teknik heyet ise Sivasspor karşısında galip gelerek taraftarını gönlünü almak istiyor.Başkent ekibi 18 puanla 20'nci sırada bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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