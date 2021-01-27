Ankara Keçiörengücü, kaptan Süleyman Olgun ile sözleşme yeniledi
27.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:04
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaptan Süleyman Olgun'un sözleşmesini uzattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaptan Süleyman Olgun'un sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2018 yılından beri takımımızın formasını başarıyla terleten kaptanımız Süleyman Olgun'un sözleşmesi 2 yıl uzatılmıştır." denildi.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Olgun, bu sezon 14 maça çıkarken 2 gol attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar