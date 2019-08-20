Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

20.08.2019 21:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ'de Genel Müdürlük yapan Ahmet Sarıduman, istifa etti. Sarıduman bir dönem Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in siyasi danışmanlığını yapmıştı.

İSTİFASINI TWİTTER'DAN DUYURDU

Sarıduman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İSTİFA TARTIŞMALARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve gelmesinin ardından iştiraklere yaptığı atamalar Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmamış, eski yönetimin atadığı müdürlerin de istifa etmemesiyle yeni bir tartışma başlamıştı. Temmuz ayında Yargıya taşınan olayda Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden Başkan Yavaş'ın atadığı yönetime onay çıkmıştı.

Ahmet Sarıduman

AHMET SARIDUMAN KİMDİR?

27.01.1984 tarihinde İstanbul-Eyüp'te 4 erkek kardeşin 3.sü olarak dünyaya geldi. İlkokulu 'Dumlupınar İlkokulu'nda (İstanbul-GOP), Orta ve Lise eğitmini ise 'Özel Çınar Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite eğitimi için Ankara'ya yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren siyasete ilgi duydu. 2002 yılında AK Parti Büyükçekmece (İstanbul) İlçe Gençlik Kollarında siyasete ilk adımını attı ve 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçiminde saha çalışmalarına katıldı. 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, İl Üniversiteler Birimi Başkan Yardımcısı,

22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimi ve 21 Ekim 2007 Referandumunda AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı görevlerinde bulundu. Mesleki anlamda yeterliliğini artırmak maksatlı okuldan ve siyasetten kalan zamanlarında çeşitli şirketlerin 'İnsan Kaynakları' ve 'Muhasebe' departmanlarında stajlar ve part time çalışmalar yürüttü. Üniversiteden mezun olması ile birlikte; AK Parti Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Sn.Salih KAPUSUZ'un Danışmanı olarak çalışmaya başladı.

12 Eylül 2010 Referandum ve 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçiminde aynı zamanda Ankara Mlletvekili olan Sn.Salih KAPUSUZ'a refakat etti. Bu dönem içerisinde Büşra KORKMAZ Hanımefendi ile hayatını birleştirdi. Daha sonra bu evliliklerinden Miray Rabia isminde bir kız çocukları dünyaya geldi.

2011 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. İ.Melih Gökçek'in Siyasi Danışmanı olarak çalışma hayatına devam etti ve Sn. İ.Melih Gökçek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettiği 28 Ekim 2017 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde ve 10 Ağustos 2014Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde danışmanlık görevinin yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye genelinde ki çalışmaların koordinasyonunda çeşitli görevler aldı.

7 Haziran – 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017 Referandum'unda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. İ.Melih Gökçek'e siyasi danışman olarak TV Programları ve diğer çalışmalarında refakat etti. 14 Şubat 2018 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın tensipleri ile Ankara Halk Ekmek A.Ş Genel Müdürü olarak atanmış olup 20 Ağustos 2019'da istifa ettiğini açıklamıştır.