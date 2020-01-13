: Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı

13.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:18

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1,7 milyar TL'ye ihale edilen "Parklar, Refüjler,Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediye'ye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı" işine yönelik olarak Teftiş Kurulu soruşturması ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda Belediye'nin 576 milyon TL'lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 28 Aralık 2015'te ANFA Şirketi'ne 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan 1.722.220.502.79 TL bedelli "Ankara İl Sınırları İçerisinde Bulunan Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediyeye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı" işini ihale etti.

Buna göre 2015 yılında yapılan ihale sözleşmesinin 20 Ocak 2016 tarihinde imzalandığı belirtildi. 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında belirlenen iş süresine, işe 25 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlandı. Genel Sekreterlik Makamının 02 Ocak 2018 tarihli Olur'u ile "İş Bitimi Süresi"nden itibaren 92 takvim günü ilave süre verilerek 02 Nisan 2018 tarihine kadar iş süresinin uzatıldığı, dolayısı ile işin yaklaşık 28 aylık bir süreye yayıldığı ifade edildi.

METREKARELER EVRAKLARA YÜKSELTİLEREK YANSITILDI

Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede işin ihalesinde iş kalemi olarak 5301 pozun yer aldığı, ancak işin uygulaması esnasında 1817 pozda çalışılmadığı belirlendi. Bununla birlikte yapılan pozlardaki belirtilen metrekarelerin (çeşitli kullanım alanlarındaki çim, çiçeklik alan, ağaçlık alan, sert zemin temizliği gibi) hakediş evraklarında yükseltilerek yansıtıldığı tespit edildi.

576 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca yapılan teftişte alım ile ilgili 576.677.000,45 TL idari zarar olduğu tespit edildi. Kurul raporunda, yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarından çok yüksek olduğu ve fiyatı yüksek olan imalatların miktarının arttırılması nedeni idare zararına neden olunduğu da vurgulandı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği soruşturma sonucunda kurumun 576 milyon TL'lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ihaleyi alan şirketler hakkında da idareyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle ek soruşturma başlatıldı.

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